Тръмп отмени ключово климатично заключение

Американският президент премахва стандартите за емисии от коли

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви отмяната на научното заключение, че емисиите на парникови газове застрашават човешкото здраве и премахна федералните стандарти за емисии от автомобили и камиони.

Доналд Тръмп заяви наскоро, че според него климатичните промени са “измама” и изтегли САЩ от Парижкото споразумение. Той също така подписа закон, който отменя данъчните облекчения, въведени от Байдън, целящи да ускорят разпространението на електромобили и възобновяеми енергийни източници.

“В рамките на процеса, който Агенцията за опазване на околната среда приключи, официално прекратяваме т. нар. “констатация за опасност” - катастрофална политика от ерата на Обама, която нанесе сериозни щети на американската автомобилна промишленост и доведе до значително повишение на цените за американските потребители”, каза Доналд Тръмп.

Според Белия дом отпадането на допълнителните стандарти за зелени емисии на превозните средства ще намали разходите на автомобилните производители с 2400 долара на кола.

Според Тръмп решението е политическа победа именно срещу радикалните, според него екологични приоритети на Демократическата партия.

Барак Обама остро критикува тази стъпка, като заяви в Х, че без констатацията за опасност “ще бъдем по-малко сигурни, по-малко здрави и по-малко способни да се борим с климатичните промени - и всичко това, за да може индустрията с изкопаемите горива да спечели още повече пари”.