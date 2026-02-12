Два кораба на флота на САЩ се удариха край Южна Америка, има ранени

Военен кораб на САЩ и кораб за снабдяване на флота се сблъскаха вчера по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител, предаде Ройтерс.
Two U.S. Navy ships collided during a refueling operation in waters near South America, leaving two personnel with minor injuries, - WSJ— PPN - PulsePoint News (@wogoa1) February 12, 2026
The guided-missile destroyer USS Truxtun and the supply ship USNS Supply were conducting an at-sea replenishment when the incident occurred pic.twitter.com/BMnrakHRO3
Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" се сблъскаха при презареждане в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души, посочи "Уолстрийт джърнъл".
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.
Причината за сблъсъка да не е ясна, инцидентът се разследва, каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника.
И двата кораба са докладвали, че могат да продължат безопасно да плават, допълни Ортис.