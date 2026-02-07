Доклад на ВВС на САЩ: Сегашният флот не стига за война с Китай

Нов доклад на Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“ към Военновъздушната академия на САЩ предупреждава, че американските Военновъздушни сили трябва значително да увеличат планираните доставки на изтребителя от шесто поколение F-47 и на бомбардировача от ново поколение B-21. Според анализа настоящите планове не са достатъчни за водене на продължителен конфликт с равностоен противник, пише Military Watch.

В доклада, озаглавен „Стратегически удар: запазване на способността на Военновъздушните сили да отричат убежища на противника“, се посочва, че F-47 и B-21 са проектирани да действат съвместно, прониквайки в противниково въздушно пространство и водейки бой „отвътре навън“. Основната им задача е нанасяне на решаващи удари по военни бази и критична инфраструктура дълбоко във вътрешността на Китай.

Авторите оценяват, че планираните от ВВС на САЩ „най-малко“ 100 бомбардировача B-21 и 185 изтребителя F-47 биха били достатъчни единствено за ограничени, еднократни операции. При по-мащабен и продължителен конфликт тези сили биха представлявали „ударна група за рейдове, а не сила за водене на кампания“.

Според доклада комбинацията от F-47, B-21 и други самолети за далечен удар може да се превърне в т.нар. „сила за отричане на убежища“, но изграждането на разширени флотове би отнело десетилетие или повече. Един от авторите на анализа, Хедър Пени, отбелязва, че дори 200 бомбардировача B-21 не са изчислени за сценарий на пълномащабна световна война, а по-скоро за осигуряване на надеждна способност за възпиране и поддържане на удари в дългосрочен конфликт, включително с необходим резерв за загуби.

В доклада се посочва още, че сегашният боен състав на американските ВВС е доминиран от по-стари поколения изтребители и бомбардировачи без стелт характеристики. Без достатъчни количества самолети от ново поколение с ниска забележимост, тези сили биха били изправени пред необходимостта да прекъснат хиляди далекобойни „вериги за поразяване“ за стотици часове – задача, която надхвърля настоящите и прогнозните възможности на ВВС.

Програмата B-21 отдавна се счита за приоритетна, особено на фона на значителния напредък в китайската противовъздушна отбрана, както и – в по-малка степен – на тази на Русия, Северна Корея и други потенциални противници. Предшественикът B-2 бе произведен в едва 20 серийни екземпляра, като останалите 112 бяха отменени. Самолетът страда от ниска оперативна готовност и остаряващи стелт технологии.

B-21 е по-лек и с по-малък обсег от B-2, но се счита за по-лесен за поддръжка и по-достъпен за масово производство. Ограниченият му полезен товар обаче означава, че ще са необходими значително повече бойни полети за доставяне на същото количество боеприпаси. Освен това по-късият обсег прави самолета силно зависим от въздушно дозареждане при операции в Тихоокеанския регион – уязвимост, която анализаторите определят като сериозен риск.

До 2025 г. бъдещето на програмата F-47 е било неясно, като нарастваха предположенията, че разработката на изтребител от шесто поколение може да бъде изцяло прекратена в полза на дълбоки модернизации на F-35 до т.нар. „пето плюс поколение“. Първите полети на два различни китайски проекта за изтребители от шесто поколение през декември 2024 г. обаче са изиграли ключова роля за решението на администрацията на Доналд Тръмп да подкрепи твърдо програмата от началото на 2025 г. Това е станало за сметка на финансирането на програмата F/A-XX на Военноморските сили, която се счита за още по-неотложна.

На 12 ноември 2025 г. началникът на Генералния щаб на ВВС на САЩ генерал Дейвид Олвин потвърди, че първият полет на F-47 се планира за 2028 г., което поставя американската програма с три до четири години зад китайските аналози.

Очакваното предимство на Китай от поне пет години при въвеждането на изтребители от шесто поколение, както и значително по-големият мащаб на неговите програми за самолети от пето поколение, поставят под сериозно съмнение способността на САЩ да извършват проникващи удари във вражеско въздушно пространство – дори при значително увеличение на производството на B-21 и F-47.

Допълнително предизвикателство е разработката от страна на Китай на собствени стелт самолети с междуконтинентален обсег, които според оценките са по-тежки и с по-голям радиус на действие от B-21. Паралелно с това бъдещите изтребители от шесто поколение се очаква значително да повишат заплахата за самолетите за въздушно дозареждане – ключов елемент за прехвърлянето на американски бойни самолети през Тихия океан.

Предимството на Китай в развитието на нови технологии, включително квантови сензори и комуникационни системи, допълнително ограничава възможностите на САЩ да разчитат на мащабни офанзивни операции с бомбардировачи и изтребителен ескорт във вражеско въздушно пространство.