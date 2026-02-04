Тръмп препоръча САЩ "да се заеме с нещо друго" след публикуването на досиетата на Епстийн

Това наистина е проблем на демократите. Не е проблем на републиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че нацията трябва да продължи напред след последното публикуване на досиета, свързани с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, твърдейки, че Епстийн и други са заговорничили срещу него.

"Мисля, че наистина е време страната да се заеме с нещо друго, след като нищо не излезе наяве за мен, освен че това беше заговор срещу мен, буквално от Епстийн и други хора", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, когато беше попитан за публикуването на последния транш от досиета, пише USA Today.

"Репортер на име (Майкъл) Улф и Епстийн са заговорничили. Това излезе вчера... заговорничили са срещу мен, за да се борят яко, за да са сигурни, че ще загубя изборите. Това е единственото нещо, което беше споменато за мен", добави той.

"Това наистина е проблем на демократите. Не е проблем на републиканците", категоричен бе американският лидер.

Когато беше притиснат от въпроси относно други имена, споменати в досиетата на Епстийн, включително технологичния милиардер Илон Мъск и министъра на търговията Хауърд Лътник, Тръмп отговори така: "Сигурен съм, че са добре. В противен случай това щеше да е голямата новина".

Последната партида документи, свързани с Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието в петък, споменават няколко известни личности, включително Мъск и Лътник.

Файловете показват, че Мъск е изпратил имейл на министъра на търговията Хауърд Лътник по време на празниците през 2012 г. с въпрос: "Планирате ли някакви партита?". Мъск многократно се е защитавал, като е писал в платформата на своята социална медийна компания X през септември 2025 г., че Епстийн "се е опитал да ме накара да отида на острова му, а аз ОТКАЗАХ", добавяйки след последното издание, че той "винаги е отказвал" поканите на Епстийн.

По подобен начин файловете показват, че Лътник и семейството му са координирали пътуване до Карибите и са поискали да се срещнат с Епстийн за вечеря през 2012 г. Лътник заяви пред "Ню Йорк Таймс" тази седмица, че "не е прекарал никакво време с него".

Епстийн беше намерен мъртъв в килията си в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Той се призна за виновен в съда в щата Флорида и беше осъден за свеждане до проституция на непълнолетно лице през 2008 г., но критиците наричат ​​сравнително леката присъда "сделка с любов", припомня Anadolu Agency.

Жертвите му твърдят, че е управлявал обширна мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, използвана от членове на богатия и политическия елит.