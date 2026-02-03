Необичаен студ: замръзнали игуани падат по улиците на Флорида

Флорида е изправена пред рекордно ниски температури

Хиляди игуани са замръзнали от ниските температури във Флорида и са започнали да падат от дърветата в целия щат. Флорида е изправена пред рекордно ниски температури, като живакът в Орландо достига -4°C - най-ниската стойност, регистрирана през февруари от поне 1923 г. насам. В резултат на това студенокръвните влечуги са обездвижени и падат по тротоара в огромни количества, съобщава The Telegraph.

Базираната в Маями телевизионна мрежа WPLG 10 съобщи, че „валят игуани“.

Местните жители са насърчавани да събират и отвеждат влечугите до места за събиране, за да бъдат хуманно евтаназирани или прехвърлени на лицензирани притежатели на разрешителни за продажба извън щата.

FLORIDA MAN: A Florida man made a "blanket of frozen iguanas" as record cold dipped into the Sunshine State on Sunday.@MyFWC says more than 1,000 of the invasive reptiles were turned in on Sunday alone. #FLwx pic.twitter.com/1hUJ4mhohD — WeatherNation (@WeatherNation) February 2, 2026

Агенцията за дивата природа на щата заяви, че е събрала повече от 2000 зашеметени от студ зелени игуани, след като обяви двудневно събитие за отстраняване по време на продължаващото застудяване.

Обикновено температурите варират между дневните минимуми от 12°C и максимумите от 23°C по това време на годината.

Последният период на екстремно време идва седмица след като голяма буря удари широка част от САЩ, убивайки повече от 100 души и оставяйки много общности да се изкопават от сняг и лед.

Джесика Килгор, която ръководи услуга, наречена Iguana Solutions, която премахва инвазивни видове, каза пред WPLG 10, че е събрала стотици гущери, както живи, така и мъртви, по време на студения период.

Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида (FWC) издаде изпълнителна заповед, позволяваща на хората да транспортират игуани – които се разпространяват свободно в щата, но не могат да бъдат притежавани без разрешение – до офисите на комисията.