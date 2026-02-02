Какво видя мармотът? Предсказанието на Фил от Пънксътони (ВИДЕО)

Всяка година на 2 февруари, Денят на мармота, гризачи в Съединените щати се опитват да предскажат времето в дългосрочен план

Лоши новини за Съединените щати. Всъщност, известният мармот Фил от Пънксътони, както всяка година, е излязъл от уютната си дупка в Гоблърс Ноб и е хвърлил сянка, което означава само едно - още шест седмици зима за американците.

Както всяка година от 1887 г. насам, церемонията привлече тълпи от туристи в едноименния град на Фил в Пенсилвания, въпреки температурите близо до нулата. И миналата година прогнозата беше, че зимата ще продължи още месец и половина, припомня ANSA.

Всяка година на 2 февруари, Денят на мармота, гризачи в Съединените щати се опитват да предскажат времето в дългосрочен план, пише CNN. Фил е най-известният предсказател от групата и живее в Пънксътони, Пенсилвания. Легендата разказва, че ако види сянката си, предстоят още шест седмици зима. Ако не я види, идва ранна пролет.

В действителност, астрономическата зима ще приключи на пролетното равноденствие, известно още като пролетно равноденствие, на 20 март в 10:46 ч. източно време, независимо от прогнозата от днес. Но метеорологичните условия не винаги следват графика - нито пък Фил.

Фил предсказва времето от края на 19-ти век — историята разказва, че винаги е имало само един Фил. Но... ще ви оставим да направите сметката. И май сметката не излиза.

Въпреки че се твърди, че е "най-опитният прогнозист в света", последните прогнози на Фил биха имали по-добра репутация, ако просто хвърли монета: Той е бил прав само в около 35% от случаите през последните две десетилетия, според данни, анализирани от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA).

Прогнозата на Фил за още шест седмици зима миналата година не се осъществи. Температурите през февруари 2025 г. в крайна сметка бяха почти нормални, въпреки някои периоди на силни студове, но март беше шестият най-топъл месец в историята на страната, според данни на NOAA.