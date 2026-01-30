Доналд Тръмп ще обяви новия шеф на Федералния резерв

Още по темата: Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради Куба 30.01.2026 09:35

Американският президент уточни, че е избрал "някой много добър"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обяви по-късно днес избора си за бъдещ ръководител на Управлението за федерален резерв, предаде Франс прес. Това решение е очаквано с нетърпение от пазарите.

При пристигането си за предпремиерната прожекция във Вашингтон на документалния филм "Мелания", посветен на първата дама на САЩ, Тръмп поясни, че е избрал "някой много добър", за да оглави УФР. Според "Блумбърг" това ще бъде Кевин Уорш, бивш член на Борда на управителите на УФР.

Мандатът на действащия президент на УФР Джером Пауъл изтича през май тази година. Той бе назначен на поста по време на първия президентски мандат на Тръмп през 2018 г. Републиканският президент обаче често критикува настоящия шеф на УФР заради отказа му да понижи водещите лихви с желания от него темп.

Централната банка на САЩ в сряда остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5 - 3,75 на сто, с което даде нов повод за критики от страна на Тръмп.