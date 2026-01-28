Тръмп окачи важна снимка с Путин в Белия дом

Автор: Петя Кузева
кадър: X.com / Elizabeth Landers

Американската администрация окачи съвместна снимка на американския президент Доналд Тръмп и държавния глава на Руската федерация Владимир Путин във фоайето на Белия дом.

Това разкри журналистката на PBS News Елизабет Ландърс. Това е съвместна снимка на Тръмп и Путин от двустранна среща на върха, която се проведе на 15 август 2025 г. в Аляска, пише "Европейска правда".

Под въпросната снимка е кадър в рамка на американския лидер с малката му внучка.

Припомняме, че американският президент и руският лидер се срещнаха в Анкъридж за първи път по време на втория мандат на Тръмп. Това беше и първата среща между американския и руския президент от началото на войната в Украйна. 

