Тръмп окачи важна снимка с Путин в Белия дом

Американската администрация окачи съвместна снимка на американския президент Доналд Тръмп и държавния глава на Руската федерация Владимир Путин във фоайето на Белия дом.
Това разкри журналистката на PBS News Елизабет Ландърс. Това е съвместна снимка на Тръмп и Путин от двустранна среща на върха, която се проведе на 15 август 2025 г. в Аляска, пише "Европейска правда".
Под въпросната снимка е кадър в рамка на американския лидер с малката му внучка.
Припомняме, че американският президент и руският лидер се срещнаха в Анкъридж за първи път по време на втория мандат на Тръмп. Това беше и първата среща между американския и руския президент от началото на войната в Украйна.
Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay— Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026