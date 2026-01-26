Тръмп извади тежката артилерия: Командирова "граничния цар" в размирна Минесота

Още по темата: Пентагонът праща 1500 войници срещу протестиращите в Минесота 18.01.2026 10:23

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че изпраща граничния цар Том Хоман в щата Минесота, след като напрежението ескалира след две смъртоносни стрелби от служители на имиграционните власти.

"Изпращам Том Хоман в Минесота тази вечер", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, добавяйки, че Хоман "не е участвал в тази област, но познава и харесва много от хората там". Той каза, че Хоман, който отговаря за сигурността на границите на САЩ и ръководи усилията за масово депортиране, е "строг, но справедлив и ще му докладва директно".

Тръмп също така заяви, че в американския щат се води "голямо разследване", свързано с предполагаема измама, и предположи, че щатът е "поне частично отговорен за насилствените организирани протести, които се провеждат по улиците". По-рано той заяви, че местните власти използват развиващите се събития като "прикритие" за предполагаемо откраднати публични средства, припомня Anadolu Agency.

Обвиненията произтичат от недоказани твърдения на инфлуенсър, който твърди за измама, свързана с публично субсидирани детски градини сред сомалийските жители на Минеаполис, което местните власти отричат.

Белият дом заяви, че Хоман ще ръководи операциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) на място в Минесота, "за да продължи да арестува най-лошите от най-лошите престъпници сред нелегалните имигранти".

"Освен това, Том ще координира действията си с тези, които водят разследвания на мащабната, широко разпространена измама, довела до кражба на милиарди долари на данъкоплатците от законопослушни граждани в Минесот", заяви говорителят Каролайн Ливит в социалната мрежа X.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че пристигането на Хоман "е добра новина за мира, безопасността и отчетността в Минеаполис". "Продължаваме да призоваваме ръководството в Минесота да позволи партньорство между щатите и местните власти в нашата мисия за обществена безопасност", добави тя.

Разполагането на сили дойде след две убийства на американски граждани от федерални агенти по време на имиграционни операции, което предизвика масови протести в Минеаполис. В събота Тръмп призова властите в Минесота да оставят "патриотите" от ICE да си вършат работата, предупреждавайки, че тези, които все още са в щата незаконно, ще създадат "нещо много по-лошо от това, на което сте свидетели днес".