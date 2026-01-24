Американски шпионски самолет над Черно море: На „две крачки“ от вилата на Путин в Сочи

Самолет P-8A Poseidon на ВМС на САЩ извърши продължителна наблюдателна мисия над Черно море, забележителна с това колко далеч на изток се движеше самолетът, достигайки приблизително до водите край бреговете на Грузия, съобщава Newsweek.

Въпреки че патрулите на P-8A в Черно море са рутинни, това е първият път от дълго време, в който регистрираме толкова постоянен профил на разузнаване, наблюдение и рекогносциране толкова далеч на изток – детайл, който добавя специфичен оперативен нюанс към иначе познатата схема.

Всъщност самолетът пристигна „ на две крачки“ от Сочи, където Владимир Путин също има вила.

Самолетът е влязъл в Черно море през западния сектор, като първоначално е действал в райони, които са станали обичайни през последните месеци. Орбитите край Румъния и България, както и активността в централния басейн, се наблюдават редовно и като цяло попадат в рамките на установените практики на НАТО за морско наблюдение.

Същото важи и за патрулите, извършвани по-на североизток, включително в райони край бреговете на Новоросийск, които са се превърнали в почти рутина, предвид стратегическото значение на този сектор и наличието на руска военноморска инфраструктура.

Това, което прави тази мисия забележителна, е продължителната активност в източната част на Черно море, близо до Грузия. Този сектор рядко е покрит с такава дълбочина и постоянство, особено в сравнение със западните и североизточните части на басейна. Траекторията на полета предполага целенасочено наблюдение, а не просто преминаване, което показва специфичен оперативен интерес в района в този момент.

Както често се случва, не са издадени официални изявления, свързващи този отделен полет с конкретно събитие или спусък. Източната част на Черно море обаче остава чувствителен интерфейс между контролираните от Русия зони, интересите на НАТО и регионалните участници, а наблюдението там има различно значение в сравнение с по-редовните зони за патрулиране.

P-8A Poseidon, проектиран за морско патрулиране и противолодна война, е и ключов ресурс за разузнаване и наблюдение (ISR), способен да събира широк спектър от данни, далеч отвъд проследяването на подводници. Присъствието му толкова далеч на изток подчертава как дейностите по наблюдение на НАТО продължават да променят географския си фокус в Черно море, дори когато формално остават в рамките на международното въздушно пространство и установените оперативни норми.

Източното покритие на днешния патрул предполага, че се обръща внимание на сектор, който, макар и да не е изцяло нов, е по-малко забележим в последните данни от проследяване и следователно заслужава по-внимателно наблюдение през следващите дни, за да се види дали това остава изолиран случай или е началото на нов модел.

Наскоро „Нюзуик“ писа, че отново е имало няколко шпионски самолета на НАТО в небето над Добруджа, но и над Черно море.

Преди всичко, говорим за Gulfstream G550 на италианските военновъздушни сили, който под позивната IAM 1495 е летял няколко часа над Добруджа. По-точно, той е кръжал над района между Магалия и Бабадаг. Самолетът струва 62 милиона долара.

Тогава говорим за Boeing RC-135W Rivet Joint с позивна RRR7210, управляван от британците. Той се е появил доста дълбоко над Черно море. Той е снабден със сензори и следи всичко, което се случва на стотици километри. RC-135W Rivet Joint е разузнавателен самолет, построен от Boeing, с почасов работен дебит над 30 000 долара. Цената му е 330 милиона долара.

Тогава говорим за Boeing RC-135W Rivet Joint с позивна RRR7210, управляван от британците. Той се е появил доста дълбоко над Черно море. Той е снабден със сензори и следи всичко, което се случва на стотици километри. RC-135W Rivet Joint е разузнавателен самолет, построен от Boeing, с почасов работен дебит над 30 000 долара. Цената му е 330 милиона долара.

Подобни полети спомагат за поддържането на постоянна разузнавателна картина над регион, който остава изключително чувствителен поради продължаващия конфликт в Украйна.