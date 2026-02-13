Lockheed Martin демонстрира успешно вертикално изстрелване на JAGM

На 15 януари, по време на демонстрация в базата Чайна Лейк, Калифорния, компанията Lockheed Martin извърши успешно 90-градусово вертикално изстрелване на своята високоточна ракета „въздух–земя“ Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), известна още като AGM-179. В рамките на теста ракетата порази безпилотна летателна система, демонстрирайки способност да сваля дронове дори при трудни траектории на прихват, пише Popular Mechanics.

JAGM е наследник на ракетата AGM-114L Longbow Hellfire, която вече не се произвежда и бе използвана на част от корабите от клас Littoral Combat Ship на Военноморските сили на САЩ. От Lockheed Martin посочват, че JAGM може да бъде „идеално решение“ за противодействие на въздушни заплахи и безпилотни надводни апарати (USV) - дистанционно или автономно управлявани плавателни съдове.

Разработката идва на фона на засиления интерес на Съединените щати към многослойни системи за противовъздушна отбрана. През май 2025 г. президентът Donald Trump обяви амбициозен план за създаване на система за противоракетна защита „Golden Dome“, предназначена да предпазва страната от външни въздушни атаки. Според информация от последните седмици е постигнато рамково споразумение със съюзници от NATO част от системата да бъде разположена в Greenland - стратегическа локация, осигуряваща ранно предупреждение при евентуални ракетни удари към Северна Америка и благоприятни условия за разполагане на системи като Patriot.

Експерти обаче подчертават, че ролята на JAGM в подобна архитектура ще бъде ограничена. Според Стейси ПетиДжон, директор на отбранителната програма към Центъра за нова американска сигурност, ракетата може да подсили точковата защита на отделни обекти, включително задгранични бази, и частично да запълни празнината в късобойната противовъздушна отбрана на САЩ.

JAGM разполага с двурежимен търсач — полуактивен лазерен сензор и милиметров радар, които осигуряват по-висока точност срещу движещи се цели при различни метеорологични условия. Системата позволява както захват на целта преди изстрелване, така и след него, което осигурява гъвкавост при изпълнение на мисии. Макар технологията да не е изцяло нова, последният тест бележи нов етап в развитието ѝ благодарение на използваната система JAGM Quad Launcher (JQL) - модификация на многофункционалната пускова установка M299.

Вертикалните пускови системи, като демонстрираната в Чайна Лейк, позволяват едновременно зареждане на няколко ракети и осигуряват 360-градусова защита — ключово предимство при морски и стационарни отбранителни конфигурации. JQL може да бъде интегрирана както на патрулни катери и фрегати, така и на сухопътни превозни средства, а в перспектива и в безпилотни платформи. По данни на Lockheed Martin, системата вече се интегрира в безпилотни военноморски решения като Saildrone Surveyor - надводен апарат, наподобяващ роботизирана ветроходна лодка.

Въпреки това икономическата ефективност остава спорен въпрос. По оценки единичен изстрел с JAGM може да струва до 720 000 долара. За сравнение, руският дрон Shahed-136 се оценява на около 30 000 долара за брой - сума, за която могат да бъдат произведени до 24 дрона срещу цената на една ракета JAGM. Според ПетиДжон подобна диспропорция прави използването на ракетата срещу евтини масови дронове икономически неоправдано, особено при мащабна защита на националната територия.

„Ако говорим за защита на територията на САЩ и създаване на ‘дронов купол’, математиката не излиза“, посочва тя. „Предвид ограничения обсег на JAGM, биха били необходими десетки хиляди пускови установки за покриване на границите, крайбрежието и вътрешните бази - изключително скъпо начинание.“

Въпреки ограниченията, американската армия продължава да инвестира в системата. През август 2025 г. бе подписан договор с Lockheed Martin на стойност над 720 милиона долара за производство на ракети JAGM и Hellfire, като изпълнението му се очаква да приключи през 2028 година.