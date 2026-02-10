Турска делегация пристигна в САЩ да преговаря за връщане в програмата Ф-35

Официална делегация на турския парламент започна посещение в САЩ, където ще се проведе серия от срещи, насочени по-специално към премахване на санкциите върху участието на Турция в програмата за изтребителите Ф-35, наложени от Вашингтон през 2019 г. след придобиването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400. Това съобщава Hürriyet Daily.

„Посещението има за цел допълнително да разшири отношенията между Турция и Съединените щати на президентско и правителствено ниво. Делегацията планира да се срещне с председателя на Комисията по външни работи на Сената на САЩ, председателя на Камарата на представителите, както и с няколко сенатори и членове на Камарата на представителите“, заяви ръководителят на турската делегация, председателят на Комисията по външни работи в Меджилиса Фуат Октай.

Той каза още, че разговорите ще се фокусират върху отмяната на санкциите, засягащи турската отбранителна промишленост, инициативата на Анкара „Турция без терор“ и регионалните развития в Сирия, Ирак, Иран и Газа.

Посочва се, че посещението идва в момент, когато Анкара продължава да търси облекчаване на американските санкции и възстановяване на участието си в програмата за изтребители F-35.

Визитата ще продължи шест дни.