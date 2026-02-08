Европейците финансират войната срещу самите себе си, заяви Скот Бесент

Финансовият министър на САЩ критикува Европа, че купува нефтопродукти от Индия

Министърът на финансите на САЩ разкритикува позицията на европейските страни по отношение на войната в Украйна.

„Намирам европейците за много разочароващи – те са на фронтовата линия на войната между Украйна и Русия, но финансират войната срещу самите себе си. Това е немислимо", каза Скот Бесент по CNBC.

„Намирам европейската позиция за изключително разочароваща, като се има предвид, че те са на фронтовата линия на украинско-руската война. Индия започна да купува санкциониран руски петрол и познайте кой купи рафинираните продукти? Европейците. Така се оказва, че европейците финансират война срещу себе си – това не може да се измисли“, каза Бесент

По думите му, изявленията на европейските лидери относно подкрепата за Украйна често се разминават с реалността.

„Така че всеки път, когато чуете европейски лидери да говорят за важността на украинския народ, помнете: те поставят търговията над интересите на украинския народ. Търговията – европейската търговия – е по-важна за тях от прекратяването на войната в Украйна“, заяви Скот Бесент.