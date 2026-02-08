Европейците финансират войната срещу самите себе си, заяви Скот Бесент

Министърът на финансите на САЩ разкритикува позицията на европейските страни по отношение на войната в Украйна.
„Намирам европейците за много разочароващи – те са на фронтовата линия на войната между Украйна и Русия, но финансират войната срещу самите себе си. Това е немислимо", каза Скот Бесент по CNBC.
„Намирам европейската позиция за изключително разочароваща, като се има предвид, че те са на фронтовата линия на украинско-руската война. Индия започна да купува санкциониран руски петрол и познайте кой купи рафинираните продукти? Европейците. Така се оказва, че европейците финансират война срещу себе си – това не може да се измисли“, каза Бесент
По думите му, изявленията на европейските лидери относно подкрепата за Украйна често се разминават с реалността.
„Така че всеки път, когато чуете европейски лидери да говорят за важността на украинския народ, помнете: те поставят търговията над интересите на украинския народ. Търговията – европейската търговия – е по-важна за тях от прекратяването на войната в Украйна“, заяви Скот Бесент.
"I find Europeans VERY disappointing—they're on the frontline of the Ukraine-Russia war yet FUNDING the war against themselves."
