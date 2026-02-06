SpaceX е заподозрян в тайна продажба на акции на китайски инвеститори: Пентагонът ще се заеме със случая

Сенатът призова Пентагона незабавно да проведе одит на SpaceX заради евентуалното закупуване на акции в компанията от китайски инвеститори, което би могло да представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, съобщава Ройтерс.

Сенаторите Демократическата партия Елизабет Уорън и Анди Ким, в писмо до министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, отбелязаха, че медийни съобщения и съдебни показания може да сочат непрозрачни инвестиции от Китай чрез офшорни структури на Каймановите и Британските Вирджински острови , които уж са позволили на китайски средства да се вливат в структурата на собственост на SpaceX.

Законодателите подчертаха, че SpaceX, основана от Илон Мъск, играе ключова роля в националната сигурност на САЩ - компанията изстрелва военни и разузнавателни спътници, а също така управлява мрежата Starlink , която се използва от Пентагона (и също така в подкрепа на отбраната на Украйна). Ето защо, според тях, всяко чуждестранно влияние би могло да застраши чувствителни технологии и информация.

Уорън и Ким настояват Министерството на отбраната на САЩ да изясни обхвата на потенциалната китайска собственост в компанията и да определи дали тя попада под правилата на САЩ за чуждестранна собственост, контролиращо влияние (FOCI) и дали чуждестранните инвестиции трябва да бъдат обект на преглед от Комисията по чуждестранни инвестиции в Съединените щати (CFIUS). Те очакват отговор до 20 февруари.

В писмото се споменава и неотдавнашното сливане на SpaceX с xAI , което според сенаторите засилва необходимостта от контрол, тъй като комбинацията от изкуствен интелект, космически и комуникационни технологии може да направи компанията още по-уязвима за потенциално влияние от чуждестранни инвеститори.

SpaceX все още не е коментирала искането за проверка.