САЩ се стремят към "преференциална търговска зона" с критични минерали, за да противодействат на Китай

Джей Ди Ванс казва, че Вашингтон се стреми "да премахне проблема с наводнението на пазарите ни с евтини критични минерали, за да подкопае цените на местните производители"

Администрацията на Тръмп се стреми да сформира "преференциална търговска зона" за критични минерали със съюзническите държави, която ще се стреми да противодейства на усилията за наводняване на вътрешните пазари със силно субсидирани продукти, обяви в сряда вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Въпреки че не е споменат поименно, Китай, най-големият производител на критични минерали в света, привлече голямо внимание по време на срещата в сряда, отбелязва Anadolu Agency.

Обръщайки се към делегации от над 50 държави, Ванс заяви, че САЩ се стремят да изградят консенсус за сформирането на групата, "за да се елиминира проблемът с наводнението на пазарите ни с евтини критични минерали, за да се подбият цените на местните производители", което вероятно е препратка към китайските търговски практики, които многократно са били критикувани от САЩ и съюзническите държави.

"Администрацията на Тръмп предлага конкретен механизъм за връщане на световния пазар на критични минерали към по-здравословно и по-конкурентно състояние, преференциална търговска зона за критични минерали, защитена от външни смущения чрез приложими ценови прагове", каза Ванс на министерска среща във Вашингтон.

"Ще установим референтни цени за критични минерали на всеки етап от производството, ценообразуване, което отразява реалната пазарна стойност, а за членовете на преференциалната зона тези референтни цени ще действат като долна граница, поддържана чрез регулируеми тарифи, за да се поддържа почтеността на цените", добави той.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че държавите, които са заинтересовани да се присъединят към групата, но не разполагат с достатъчно критични минерали, могат да участват в други етапи на производството, като заяви, че "всеки тук има своята роля".

"Нашата цел е да имаме сигурен глобален пазар, глобално снабдяване, което е трайно и достъпно за всички, всяка нация, на достъпна цена", посочи Рубио.

"Готови сме и възнамеряваме да работим с всяка държава тук днес, за да намерим специализирана роля, която можете да играете. Ако нямате минерали, можете да помогнете за тяхното рафиниране. А събраните тук държави включват най-големите потребители на критични минерални продукти, които заедно имат покупателната способност да изградят по-устойчив и разнообразен световен пазар", добави той.