САЩ са разработили нови санкции срещу Русия

Администрацията на САЩ е завършила подготовката на нови санкции срещу Русия, но все още няма указания за влизането им в сила, съобщава в сряда агенция Bloomberg, позовавайки се на източници.

Както европейски служители са разказали на изданието, САЩ са подготвили допълнителни санкции срещу Русия, но няма признаци за тяхното въвеждане. Дипломатите са помолили да не се споменават имената им поради деликатността на въпроса.

В същото време лидерите на Европейския съюз планират да приемат нов, 20-ти пакет от санкции срещу Русия.

Медията пише, че ЕС е разработил още един пакет от санкции, по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

ЕС също засилва действията си по отношение на "сенчестия флот“ на Русия, но според европейски служители "тези мерки приличат повече на бавен удар, отколкото на борба с огъня“.