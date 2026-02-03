Името на певицата Алла Пугачова се появи в редица документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ като част от разследването му срещу американския финансист Джефри Епстийн, съобщава aif.ru.

Архивът, съдържащ приблизително 3 милиона страници, стана публично достъпен през януари 2026 г. Той включваше личната кореспонденция на Епстийн, както и писма, адресирани до него и неговото обкръжение.

Изданието разкри, че името на Пугачова е споменато в едно от писмата, изпратени до Епстийн на 13 януари 2014 г. Авторът на съобщението е Борис Николич, лекар и рисков капиталист, който преди това е бил главен съветник по науката и технологиите на Бил Гейтс. Известно е, че Епстийн е смятал Николич за един от наследниците на своята бизнес империя.

Писмото, озаглавено "Мисията е изпълнена за някои", е пълно препечатване на статия от "Таймс", озаглавена "Разкрито: Хората, на които се възхищават най-много в света". Николич не е добавил коментар или пояснение към препратения текст.

В статията се съобщават резултатите от глобално проучване на YouGov, което обявява Бил Гейтс за най-уважаваната личност в света. След това се предоставя списък с най-уважаваните знаменитости в различни страни. В бележка под линия се отбелязва, че до 2014 г. половината от десетте най-уважавани личности в Русия са жени, включително Алла Пугачова, което отличава страната от другите страни, предава Национальная Служба Новостей.