THAAD под въпрос: Когато най-скъпата защита се оказва недостатъчна

След като най-големият американски производител на отбранителна техника Lockheed Martin обяви, че е постигнато мащабно рамково споразумение за четирикратно увеличаване на годишното производство на прехващачи за противоракетната система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – от 96 на 400 ракети годишно - във Вашингтон възникнаха сериозни въпроси относно цената и устойчивостта на подобно разширяване, пише Military Watch.

Представители на Пентагона посочват като основен мотив за ускореното превъоръжаване нарастващата заплаха от съвременни балистични ракетни системи, особено след първото реално бойно изпитание на THAAD при висока интензивност. То се проведе през юни 2025 г., когато системите бяха разположени от американската армия за защита на израелското въздушно пространство.

Разполагането на THAAD в Израел беше обявено още на 13 октомври 2024 г. като отговор на демонстрираните способности на Иран и йеменската коалиция „Ансар Аллах“ да нанасят удари с ракети с голям обсег по чувствителни военни цели на територията на страната. След началото на мащабна израелска въздушна офанзива срещу Иран на 13 юни 2025 г., американската армия изстреля над 150 прехващача THAAD в рамките на 11 дни, за да противодейства на иранските балистични атаки.

В края на юли американски източници потвърдиха, че използваният брой ракети значително надхвърля първоначалните оценки и представлява над 25% от целия наличен арсенал на армията, разположен по света. Wall Street Journal съобщи, че операторите на THAAD, действащи съвместно с израелските системи, са изразходвали боеприпаси с изключително висока скорост, като са изстреляли повече от 150 ракети за прехващане на вълни от ирански балистични удари.

Изданието допълва, че търсенето на прехващачи е било толкова голямо, че в даден момент Пентагонът е обмислял пренасочване на ракети, закупени от Саудитска Арабия, към системите в Израел.

Всеки пуск на ракета-прехващач THAAD струва приблизително 15,5 млн. долара, което означава, че защитата на израелското въздушно пространство в рамките на 11 дни е струвала най-малко 2,35 млрд. долара. Това се случва въпреки относително ограничената интензивност на иранските ракетни удари и значителната подкрепа, оказана от американските военноморски системи AEGIS и израелските противоракетни комплекси.

Въпреки комбинираната отбрана, ефективността на THAAD остава под въпрос. Американски източници потвърждават сериозни щети по военни и стратегически обекти в Израел. Няколко дни след края на бойните действия президентът Доналд Тръмп заяви: „Особено в последните дни Израел беше ударен много тежко. Тези балистични ракети унищожиха много сгради.“

Планираното закупуване на 400 прехващача годишно би струвало на американската армия около 6,2 млрд. долара годишно – в момент, когато военният бюджет е подложен на сериозно напрежение заради паралелни приоритети, сред които новият танк M1E3 Abrams и разработката на значително подобрена версия на системата Patriot.

THAAD е разположена в няколко ключови региона. Първата система беше изпратена в Хавай през юни 2009 г. като защита срещу потенциални севернокорейски атаки. Втора беше разположена в Гуам през 2013 г., а по-късно – и в Южна Корея. Системите са тествани и на остров Уейк, който заема все по-важно място в американските планове за евентуален конфликт с Северна Корея.

На фона на значително по-мощните и технологично напреднали ракетни арсенали на Китай и Северна Корея, ефективността и рентабилността на THAAD в Тихоокеанския регион все по-често се поставят под съмнение.

Скептицизмът на анализаторите се засилва и заради навлизането на хиперзвукови планиращи бойни блокове в арсеналите на Китай, Русия и Северна Корея. Пхенян въведе първата си ракета със такъв блок – Hwasong-16B – през 2024 г., а Русия последва през декември 2025 г. със системата „Орешник“. Тези технологии позволяват изключително високи скорости, маневреност и атаки от неочаквани направления, което ги прави практически неуловими за системи като THAAD.

През юни Иран също използва ограничено балистични ракети с хиперзвуков планиращ блок Fattah, разработени вероятно с севернокорейска помощ. Това предизвика сериозна тревога сред израелското военно ръководство и засили призивите за цялостно преразглеждане на противоракетната отбрана на страната.