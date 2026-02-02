Тръмп бесен на наградите Грами, никога не бил стъпвал на острова на Епстийн

Доналд Тръмп атакува наградите Грами и водещия на вечерта Тревър Ноа.

"Те са негледаеми", гръмко заяви президентът на САЩ в профила си в собствената си социална мрежа Truth Social.

"Ноа, който и да той, НЕКОРЕКТНО каза, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарали време на острова на Епстийн. Това не е вярно. Не мога да говоря от името на Бил, но никога не съм била там, дори не съм бил наблизо", добави той, наричайки Ноа "загубеняк" и заплашвайки със съдебни действия, както е правил с много други.

"Ноа, пълен загубеняк, по-добре да си изясни фактите и да ги изясни бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, бездарен, глупав водещ и ще го съдя за много пари", написа Тръмп. "Можеш да попиташ CBS. Приготви се, Ноа, ще се позабавлявам с теб", предупреди комика държавният глава на САЩ.