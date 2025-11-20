Тръмп подписа закон за разкриване на досиетата на Епстийн

Скандалът е трън в очите на Тръмп от месеци

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, с който нарежда на Министерството на правосъдието да публикува документи от дългогодишното разследване на сексуалния престъпник Джефри Епстийн – файлове, които с нетърпение очакват както политическите му опоненти, така и членове на собствената му база, които настояват за по-голяма прозрачност по случая, съобщава Reuters.

Материалът може да хвърли повече светлина върху дейността на Епстийн,

който се движеше в кръговете на Тръмп и други известни личности преди да бъде осъден през 2008 г. по обвинения в склоняване на непълнолетна към проституция.

Скандалът е трън в очите на Тръмп от месеци, отчасти защото той раздуха конспиративни теории за Епстийн пред собствените си поддръжници. Много от гласоподавателите на Тръмп вярват, че неговата администрация е прикрила връзките на Епстийн с влиятелни личности и е замъглила подробностите около смъртта му, която беше обявена за самоубийство в затвора в Манхатън през 2019 г., докато той беше подведен под федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Доскоро Тръмп е призовавал републиканските законодатели да се противопоставят на мярката, предупреждавайки, че публикуването на вътрешни разследващи документи може да създаде прецедент, който той счита за вреден за президентството, според двама сътрудници на Конгреса. Но той промени курса си тази седмица, когато стана ясно, че законопроектът има достатъчно двупартийна подкрепа, за да бъде приет с или без неговата подкрепа.

Тръмп, републиканец, отпразнува подписването в публикация в социалните медии, като заяви, че мярката ще помогне да се разкрие „истината за някои демократи и техните връзки с Джефри Епстийн“.

Тръмп обвини демократите, че използват скандала с Епстийн като оръжие, за да подкопаят неговите постижения и да отвлекат вниманието от това, което той нарича политически победи на републиканците. Той описа Епстийн като съюзник на демократите и заяви, че предстоящото разкриване на документите ще разкрие „връзките им“ с него.

„Може би истината за тези демократи и връзките им с Джефри Епстийн скоро ще бъде разкрита“, написа той в публикация в Truth Social.

На пресконференция по-рано същия ден генералният прокурор Пам Бонди потвърди, че Министерството на правосъдието ще публикува материалите, свързани с Епстийн, в рамките на 30 дни, както се изисква от законодателството, прието от контролираните от републиканците Камара на представителите и Сенат във вторник.