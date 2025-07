Простете ми за езика: Ванс защити Тръмп по казуса Епстийн

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече доклада за предполагаемо писмо, което Доналд Тръмп е написал на педофила Джефри Епстийн, „пълни и абсолютни глупости“.

Ето какво каза той в профила си в X:

Простете ми за езика, но тази история е пълна глупост. WSJ трябва да се срамува, че я публикува.

Къде е това писмо? Ще се шокирате ли да научите, че никога не са ни го показали, преди да го публикуват? Някой наистина ли вярва, че това звучи като Доналд Тръмп?

По-рано днес Тръмп обвини Wall Street Journal, че е изфабрикувал писмо, за което се твърди, че е изпратено за рождения ден на Епстийн.

WSJ твърди, че то е част от колекция от писма, адресирани до бизнесмена, които бившата му приятелка Гислейн Максуел е планирала да му подари за рождения ден през 2003 г. Писмото от Тръмп имало вулгарен език и рисунка на гола жена.

Президентът заплаши да съди изданието, като заяви, че той не е художник и не рисува.

Максуел излежава 20-годишна присъда в затвор във Флорида, след като е осъдена по пет обвинения за набиране и подготвяне на четири момичета за малтретиране от Епстийн между 1994 и 2004 г. Тя е вкарана в затвора през 2022 г.

Епстийн е намерен мъртъв в килията си през 2019 г. на 66-годишна възраст, един месец след като е обвинен в трафик на хора за сексуална експлоатация.

