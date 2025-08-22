Най-секретният самолет в света е забелязан в Зона 51 в САЩ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Зона 51 в Невада е мястото, където е забелязан най-секретният самолет в света. Смятан за свръхсекретен проект, RAT55 е известен като радарно-шпионски самолет, точно както предшественика си от Студената война, известния U-2, пише Newsweek.

Най-секретният самолет в света, забелязан в Зона 51 в САЩ. Ултра-енигматичният самолет RAT55 на американските военновъздушни сили е забелязан да лети над известната тайна база в Грум Лейк, Невада, която е свързвана, след инцидента в Розуел през 1947 г., особено с конспирации относно съществуването на извънземни.

Неотдавнашното откриване на ултрасекретния самолет потвърждава слуховете, че този загадъчен радарен самолет действа от известната тайна база Грум Лейк в Невада, известна по-специално като Зона 51 или Зона 51.

Авиационният ентусиаст Майкъл Рокита е фотографирал самолета от стратегическа точка, разположена на 40 км, близо до връх Тикабу, документирайки маневрите му за кацане и излитане и окончателното му кацане на писта 32, пише Daily Mail.

AREA 51: The US Air Force’s top-secret Boeing 737-200 aircraft, also known as the RAT55 jet, was spotted soaring over Nevada’s Groom Lake facility, confirming long-rumored ties to the classified base.



Той използва фотоапарат Nikon P1000 и персонализирана система за смартфон-бинокъл, за да предостави това безпрецедентно доказателство за мистериозния летателен апарат.

Минути след кацането, RAT55 се свърза с Хангар 18, най-големият и най-мистериозен хангар в Зона 51, тъй като масивните му плъзгащи се врати бяха видени отворени, което предполага, че самолетът е влязъл вътре.

RAT55, отличаващ се с „дебелия си нос“, „гърбица отгоре“, „гърбица отдолу“ и „голяма издатина отзад“, е специализиран самолет, предназначен за тестване на радарно напречно сечение по време на полет.

Тази способност му позволява да оценява камуфлажните профили на други летателни апарати по време на полет, критична функция, за която се говори, че е подпомогнала разработването на безпилотния летателен апарат (БЛА) RQ-180.

Операциите му обикновено са обвити в тайна, провеждани в ограничено въздушно пространство, като например зона R-258 близо до военновъздушната база Едуардс, където често изчезва от екраните за проследяване на полети, като изключва транспондера си.

Наблюдението на Рокита потвърди, че RAT 55 използва позивния „Saber 98“ – сензационно откритие, което свързва тайните комуникации на самолета с операциите на Зона 51, затвърждавайки присъствието му в Хангар 18.

Оборудван с усъвършенствани радарни системи, се смята, че RAT55 функционира предимно като тестова платформа за оценка на радарните сигнатури на самолети-невидимки.

Те включват както съществуващи модели, като например B-2 Spirit, който преминава през редовни тестове, за да се гарантира, че радарният му обхват отговаря на очакванията, така и нови прототипи.

С поне две основни програми за пилотирани от човек стелт самолети в процес на разработка, Northrop Grumman B-21 Raider и Boeing F-47, специализираните възможности на RAT55 вероятно са с голямо търсене.

RAT55, съкращение от Radar Airborne Testbed, радарна тестова платформа с обозначението "55", взето от номера на опашката ѝ, рядко напуска небето над обширните и изолирани тестови райони на южно-централна Калифорния и южна Невада, където тихо изпълнява секретните си мисии.

Полетът на самолета до Хангар 18 е особено интригуващ поради връзката му с конспиративни теории, като името му се свързва със срещи с извънземни, тайни проекти и тайни бюджетни самолети, което моментално събужда любопитството.

Хангар 18 остава най-големият хангар на базата до средата на 2000-те, след построяването му през 80-те години на миналия век.

Внушителната му височина и масивните му врати биха могли да поберат практически всеки самолет в американския инвентар, което го прави идеален за тестване, съхранение или дори едновременни секретни проекти.

Някои ентусиасти предполагат, че хангарът може да помещава „музей“ на пенсионирани или експериментални самолети, скрит от погледа на обществеността.

Комбинацията от легендарното име Хангар 18 и местоположението му в Зона 51 затвърди почти митичния му статус, подхранвайки десетилетия слухове, които подхранваха конспиративни теории, вариращи от извънземни технологии до свръхсекретни аерокосмически програми.

Неотдавнашната поява на RAT55 там само подхранва спекулациите, предполагайки, че каквото и да се случи вътре, може да е толкова тайно и необикновено, колкото предполагат легендите.