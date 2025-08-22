САЩ спира работните визи за шофьори на товарни камиони

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица от мерки

Съединените щати незабавно спират издаването на всички работни визи за шофьори на товарни камиони, заяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Reuters.

„Нарастващият брой чуждестранни шофьори, управляващи големи влекачи с ремаркета по пътищата на САЩ, застрашава живота на американците и подкопава прехраната на американските тираджии“, заяви Рубио в публикация в социалната мрежа X.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица от мерки, за да отговори на опасенията относно чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се въвежда правило, изискващо търговските шофьори в САЩ да отговарят на стандарти за владеене на английски език.

По-рано тази седмица министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че Федералната администрация за безопасност на автомобилния транспорт е започнала разследване на катастрофа на магистрала във Флорида, при която загинаха трима души. В катастрофата е участвал шофьор, който е индийски гражданин и не говори английски, нито има законно разрешение да пребивава в САЩ, според властите във Флорида и САЩ.

Харджиндър Сингх е обвинен в три случая на убийство при пътнотранспортно произшествие, а полицията заяви, че той е опитал да направи незаконно обратно завиване през точка за достъп „Само за служебно ползване“, блокирайки движението и причинявайки фаталната катастрофа, в която загинаха трима души в миниван, който се удари в камиона.

Макар че стандартът за владеене на английски език за шофьори на камиони е отдавнашен закон в САЩ, изпълнителната заповед на Тръмп от април отмени указанията от 2016 г., според които инспекторите не трябва да спират търговски шофьори, ако единственото им нарушение е липса на английски език.

Дъфи заяви, че неадекватното прилагане на стандартите за квалификация на шофьорите създава сериозни опасения за безопасността и увеличава вероятността от катастрофи.