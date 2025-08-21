Доналд Тръмп: Много е трудно да спечелиш война, без да атакуваш нашественика

Президентът на САЩ се бил отказал от идеята да организира среща между Путин и Зеленски

"Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната-нашественик", написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

„Това е като страхотен спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото е и с Украйна и Русия. Несръчният и ужасно некомпетентен Джо Байдън не би позволил на Украйна ДА СЕ БОРИ, а само да се ЗАЩИТАВА. И какво се случи? Независимо от всичко, това е война, която НИКОГА нямаше да се случи, ако бях президент - НУЛЕВ шанс. Предстоят интересни времена!“ - заявява президентът на САЩ.

Междувременно, според британският The Guardian Тръмп е решил засега да се откаже от опитите за организиране на двустранна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Това са съобщили източници на изданието в американската администрация.

Според тях, Тръмп смята, че Москва и Киев трябва сами да организират лични разговори между двамата лидери, което според Тръмп е следващата стъпка по пътя към прекратяването на войната. Той обаче няма да играе пряка роля в организирането на подобна среща. Според източниците, през последните дни президентът на САЩ е заявил пред съветници, че възнамерява да проведе тристранна среща на върха с негово участие едва след като Путин и Зеленски разговарят помежду си.