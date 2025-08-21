Медведев подчерта, че в Украйна не трябва да има „миротворци“ на НАТО

Автор: Труд онлайн
Русия
Медведев

Русия не приема никакви войски на НАТО в Украйна под прикритието на „миротворци“. Тя не се нуждае от подобни „гаранции за сигурност“, подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви , че „коалицията на желаещите“, създадена по инициатива на Франция и Великобритания, трябва да разположи сили за подкрепа „на суша, в морето и във въздуха“ в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност.

„Безмозъчният галски петел не може да се откаже идеята за изпращане на войски в „Украйна“. Казано беше директно: никакви войски на НАТО като миротворци. Русия няма да приеме подобни „гаранции за сигурност“. Но дрезгавата, жалка птица продължава да пее, доказвайки, че е царят на кокошарника“, пише Медведев в X.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения