Изкуственият интелект отнема ролята на журналистите

Ако свикнем ИИ да мисли вместо нас, това ще елиминира способността ни да мислим критично

Първо беше Блумбърг, сега бТВ и Новини.бг. Щом се допускат такива грешки, може да сте сигурни, че масово медиите се преориентират към изкуствения интелект и той полека-лека отнема ролята на журналистите.

Отдавна посочвам, че в България нямаме нужната медийна хигиена да подкрепяме качествено съдържание. Сега обаче става наложително да отбележим кои медии и как ползват ИИ и просто да се откажем от тях. Също така и да подкрепяме съдържание, което си е чисто човешко, като например ютюб канали. Аз няма как да накарам ИИ да застане вместо мен пред камерата.

Ако свикнем ИИ да мисли вместо нас, това ще елиминира способността ни да мислим критично. Нали знаете ефектът на GPS-а, като му свикнеш и вече без него не можеш да се ориентираш до вкъщи? А как помнихме рождените дни преди фейсбук? Това не са мои приказки, има експерименти на хора, които се откъсват от интернет и паметта се подобрява рязко.

И тук ще кажа нещо спорно - аз не съм против ИИ. Дори напротив, смятам го за изключително позитивно развитие за човечеството. Смятам, че той е инструмент за истината и макар да го държим на каишка, скоро ще я скъса и няма да може да се крие нищо. От другата страна, ние сме първото поколение, което живее в този свят. Както първото поколение, което е разчитало на земеделие, вероятно е имало много проблеми - така ще е и сега.

Само че имаме ограничен прозорец от време, в който можем да се пренасочим и нагласим да подкрепяме информация от мислещи хора, която знаем от къде и защо идва. Да подкрепяме ютюб канали и т.нар. "гражданска журналистика".

Защото ние сега виждаме тези писани от ИИ статии в някои медии. Скоро няма да ги виждаме. Ама това няма да е, защото са спрели да ги пускат...