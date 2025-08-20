Руската Федерална служба за безопасност задържа украински диверсанти планирали взривове в Брянска област

В Брянска област граничари, съвместно с руската Национална гвардия и полицията, задържаха украинска диверсионно-разузнавателна група (ДРГ), която е планирала терористични атаки срещу транспортни съоръжения, съобщава сайта "Meduza", позовавайки се на Федералната служба за безопасност на Руската федерация.

Според спецслужбата, диверсионно-разузнавателната група се е състояла от служители на Службата за специални операции и е била ръководена от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Трима души са били задържани, а други трима са били убити по време на задържането, съобщи ФСБ. По време на задържането силите за сигурност са открили и иззели шест пушки, 16 килограма взривни вещества, гранати и патрони, както и „радиостанция за поддържане на връзка с ръководството на ГУР“.

ФСБ заяви, че задържаните са признали за участието си във взривяването на железопътната линия в Новоосколски район на Белгородска област през септември 2024 г. и в подготовката на други терористични атаки.

Специалната служба твърди, че членовете на диверсионно-разузнавателната група са били обучавани „с участието на западни разузнавачи“ в Украйна, както и в Литва, Естония и Норвегия.

Ден преди това, на 19 август, беше съобщено за опит за пробив от украинска диверсионно-разузнавателна група в Комаричски район на Брянска област, позовавайки се на източници на ТАСС и РИА Новости, както и анонимни Telegram канали. Според тях групата диверсанти е била открита на около 40 километра от границата. Твърди се, че са се насочвали към голям железопътен възел, за да го взривят.