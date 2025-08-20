Картата на Украйна, показана в Овалния кабинет на Белия дом по време на посещението на Володимир Зеленски, беше шамар в лицето му, за да се осъзнае, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по радио „Спутник“ .

„Тази карта беше толкова мощен шамар в лицето, че би трябвало да накара да се вразумят всички онези, които в продължение на няколко години, откъснати от историята, откъснати от географията, откъснати от реалността, бълнуваха за бойното поле, където всичко щеше да се реши, без да разбират за какво говорят“, отбеляза дипломатът.

„Този шамар вероятно трябваше по някакъв магически начин да разтърси Зеленски“, подчерта Захарова. „Мисля, че ще бъде много трудно за някого най-накрая да го вразуми, но поне някак си да го разтърси, за да демонстрира на него и на всички, които той покрива или които са покритити от него, колко много са загубили, колко много са загубили.“По-рано Би Би Си обърна внимание на наличието на карта в Овалния кабинет, на която 20% от територията е оцветена в розово, наричайки я „студено напомняне на украинците в стаята за това къде се намират след близо четири години война“. Би Би Си нарече наличието на картата в Овалния кабинет „визуален начин Тръмп да увеличи натиска върху Зеленски да размени земя за мир“ по време на разговори при закрити врати