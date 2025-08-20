Русия пуска отново в действие крайцер с ядрени реактори

Интензивната работа по модернизацията на 28 000-тонния крайцер започна през 2014 г.

Атомният крайцер от клас „Киров“ на руския флот, „ Адмирал Нахимов“, за първи път от 28 години започна да плава със собствен ход, което представлява кулминацията на над десетилетие работа за дълбока модернизация и обновяване на най-големия в света клас надводни бойни кораби, пише Military Watch Magazine. Клас „Киров“ е единственият в света клас надводни бойни кораби с ядрен двигател, като използването на ядрени задвижващи системи допринася значително за неговата издръжливост и му позволява да поддържа максимални скорости за значително по-дълги периоди от времето, в сравнение с корабите с конвенционално задвижване. Използването на ядрена задвижваща система обаче значително увеличава нуждите от поддръжка и оперативните разходи и, според съобщенията, е основен фактор, усложняващ усилията за обновяване на кораба и връщането му в експлоатация.

През февруари руски източници съобщиха, че и двата ядрени реактора на „Адмирал Нахимов“ са били пуснати в експлоатация, което е позволило възобновяването на морските изпитания през лятото. Корабът клас „Киров“ е бил предназначен да бъде първият от няколко класа ядрени надводни бойни кораби и е трябвало да бъде последван от ядрените самолетоносачи клас „Уляновск“, първият от които е заложен през 1990 г., преди програмата да бъде прекратена. Въпреки че в Съветския съюз са заложени пет крайцера клас „Киров“, три са бракувани малко след разпадането на държавата поради невъзможността на силно отслабената постсъветска руска икономика да си позволи да ги поддържа. Русия не е построила кораби с размерите на крайцер или разрушител за своя флот от разпадането на СССР и в резултат на това разчита на дълбока модернизация на кораби от съветската епоха с нови сензори, електроника, системи за вертикално изстрелване и ракетни системи, за да ги поддържа жизнеспособни. Ремонтът на „ Адмирал Нахимов“ отразява част от тази по-широка тенденция.

Интензивната работа по модернизацията на 28 000-тонния крайцер започна през 2014 г. и според руски правителствени източници беше планирано да приключи през 2018 г., преди серия от забавяния да отложат това за края на 2024 г. Ремонтът замени 20-те вертикални пускови клетки на кораба за масивни противокорабни крилати ракети П-700 с 80 клетки, способни да поберат крилати ракети със стандартен размер. Тези клетки са способни да поберат новата хиперзвукова крилата ракета „Циркон“, която е особено широко изтъквана от руски източници като даваща на надводните кораби значително предимство пред чуждестранните им конкуренти по отношение на техните противокорабни възможности за далечни действия. Допълнителни 96 вертикални пускови клетки са разпределени за разполагане на ракети земя-въздух от военноморски вариант на системата за противовъздушна отбрана С-400, еквивалентна на огневата мощ на три пълни батальона наземни пускови установки. Това прави „ Адмирал Нахимов“ най-силно въоръжения клас надводни бойни кораби в света.