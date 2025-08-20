Екипажи на щурмови безпилотни летателни апарати от 56-и отделен батальон със специално предназначение на 51-ва гвардейска армия на Южния военен окръг (ЮВО) унищожават вражеска техника, предотвратявайки доставката на щурмови части и материали до фронтовата линия, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„По време на полетите на FPV атакуващи дронове в режим на свободно ловуване близо до линията на бойния контакт, екипажите на 56-та дивизия за специални операции откриват движението на техника с украински бойци и извършват прецизни удари, унищожавайки ги. При необходимост се извършва повторен полет до зоната на поражението, за да се потвърдят резултатите от попадението и унищожаването на вражеската жива сила“, се казва в доклада.

От ведомството отбелязаха, че бързата и компетентна бойна работа на екипажите на безпилотни летателни апарати от 56-ти полк за специални операции на 51-ва гвардейска комбинирана армия лишава противника от възможността да доставя жива сила на фронтовата линия и да провежда оперативни маневри, което допринася за постоянното настъпление на руските войски.