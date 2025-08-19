Тръмп събра европейските лидери в Белия дом и постигна чудо - Путин ще се срещне със Зеленски

Срещата в Белия дом между Тръмп, Зеленски и европейските лидери беше много различна от фиаското, което се разигра февруари при предишното посещение на украинския президент. Усмивки, шеги и позитивни изводи бяха по-скоро атмосферата при поредните преговори, които според присъстващите са демонстрирали, че може да има развръзка на войната в Украйна.

Тръмп имаше различни задачи за европейските лидери и за самия Зеленски. Премиерите и президенти на Европа бяха там за да бъдат обсъдени гаранциите за сигурността, които да бъдат предоставени при евентуален мирен договор. Първоначалната идея на Тръмп за прекратяване на огъня прерасна в по-амбициозна идея за траен мир и той приема, че за това трябва да има гаранции, че няма да има подновяване на военните действия от двете страни. От страната на Русия той е приел, че условието за това е да не членува Украйна в НАТО и американския президент категорично написа, че за да завърши войната те трябва да се откажат от членство в алианса.

Компромисният вариант включва някакъв вид европейско участие на украинска територия, при който натовски войници да осигуряват гаранциите, но самите украинци да не са част от НАТО.

Другият въпрос, който предстои да бъде решен, е свързан със спорните територии. Тръмп счита, че това трябва да бъде дискутирано директно между Зеленски и Путин и той предложи да организира среща между двамата, която украинския президент прие. По време на срещата с европейските лидери Тръмп е решил директно да се обади на Путин и да го пита, като явно президента на Русия също е приел, тъй-като се очаква срещата да бъде организирана съвсем скоро.

Продължава тенденцията Тръмп да изолира Европа от руските въпроси. Досега САЩ винаги говореше с Русия през Европейския съюз, но както демонстрираха в Аляска, когато се срещнаха в граничната територия между двете държави, той иска да преговаря директно с Путин. За това въпросът с териториите остава само в ръцете на Зеленски и ще бъде решен на двустранните преговори, като Тръмп предложи евентуална втора среща да е тристранна и той самия да присъства.

Териториалните въпроси са два - Крим и Донбас. Според Тръмп Украйна трябва да се откаже от Крим, който счита за “предаден от Обама”, но при Донбас не е ясно какво ще бъде договорено. Не е ясно и териториите, които ще останат под руски контрол, дали ще бъдат признати, ще имат междинен и демилитаризиран статут или ще се отложи признаването им за някакъв определен период.

Един въпрос остава нерешен и той е свързан с украинските деца. По време на срещата Урсула фон дер Лайен повдигна въпроса с децата и макар Тръмп да я отряза, той все пак призна впоследствие, че жена му Мелания е поискала да говори с Урсула именно за това. На излизане от срещата премиера на Великобритания Киър Стармър посочи, че конфликта върви към своя край, но въпросът с децата остава спорен.

Трябва да отбележим и историческото значение на срещата. Тръмп събра лидерите на най-големите държави в Европа в Белия дом и успя да доближи до мирно споразумение един от най-кървавите конфликти в света през последния век. Дори на традиционните медии им се наложи да признаят, че ако срещата в Аляска и тази в Белия дом доведат до мир, това ще е дипломатически триумф и може наистина да се предвиди Тръмп за Нобелова награда.

Както обаче самия президент обича да казва, докато не е подписано споразумението - нищо не е сигурно.