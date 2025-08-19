Рядка гледка: Руски изтребител МиГ-29 атакува дрон над Москва (ВИДЕО)

Вечерта на 18 юли 2025 г. Москва стана сцена на изключително рядък инцидент: руски изтребител беше изстрелян в небето, за да прехване враждебен дрон, приближаващ се към столицата. Според официални източници и Telegram канали, безпилотният летателен апарат е бил свален над Дмитровски район, като отломките му са паднали в поле и са се запалили. Това е първият случай на участие на военен самолет в директен въздушен бой в небето над Москва от началото на руско-украинската война, пише военното издание Bulgarian Military.

Какво се случи?

На 18 юли украинските въоръжени сили предприеха пореден ответен удар срещу Русия на фона на продължаващата война между двете държави. Украйна използва дронове камикадзе, принуждавайки Москва временно да затвори международното летище Домодедово.

Жител на Москва успява да заснеме интригуващи кадри. Високо над покрайнините на града се вижда руски изтребител, маневриращ, преследвайки вражеския дрон-камикадзе. Видеото, което уж документира този сблъсък, не позволява ясна идентификация на руския самолет.

Анализатори съобщиха пред BulgarianMilitary.com, че за подобни ангажименти над руска територия Кремъл обикновено разполага или МиГ-29, или изтребител от серията Су-27/Су-30. МиГ-29 е вероятен кандидат поради честата му употреба в подобни сценарии и неговата гъвкавост за бързо реагиране при защита на въздушното пространство.

🇺🇦💥🇷🇺Attack continues: fighter jets repel enemy attack on Moscow



▪️One of the UAVs was shot down by our fighter jet in the Dmitrovsky district, the drone debris fell in a field and caught fire.

▪️The Ministry of Defense's air defense intercepted another attempt to attack Moscow… pic.twitter.com/evLglwRyKL — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 18, 2025

Перспективата на видеото се променя в един момент, показвайки отломки от украинския дрон, падащи на земята, съпроводени от възклицанията на минувачи, заснели събитието. По-късно официални източници потвърдиха, че отломките са се приземили в Дмитровски район. Кметът на Москва С. Собянин съобщи в 22:43 ч. московско време, че на мястото на падналите отломки са изпратени екипи за спешно реагиране.

Значение на инцидента

Инцидентът от 18 юли 2025 г. над покрайнините на Москва бележи рядък и показателен момент в ескалацията на въздушните заплахи в рамките на руско-украинския конфликт. Използването на изтребител за прихващане на дрон над руската столица е безпрецедентно събитие, подчертаващо нарастващата сложност на въздушните операции и предизвикателствата, пред които са изправени системите за противовъздушна отбрана на Москва.Резервни части за изтребители

Този инцидент подчертава, че дори нискотехнологични инструменти като дронове камикадзе могат да принудят военните да прибягнат до мащабни и рисковани мерки, като например разполагането на скъпи, високотехнологични изтребители в непосредствена близост до гъсто населени райони.

В сравнение с предишни атаки с дронове на руска територия, които обикновено бяха неутрализирани от системи за противовъздушна отбрана като „Панцир-С“ или чрез електронно заглушаване, този инцидент разкрива промяна в тактиката и мащаба на заплахата. По-ранните удари с дронове бяха насочени предимно към военни обекти или гранични райони, но фактът, че дрон достигна околностите на Москва и наложи използването на изтребител, показва, че украинските сили усъвършенстват технологиите и стратегиите си за нанасяне на удари дълбоко в руска територия.

Това повдига въпроси относно ефективността на съществуващите отбранителни системи и готовността на Русия да се противопостави на подобни асиметрични заплахи в бъдеще. Събитието подчертава и психологическото въздействие върху цивилното население, което е станало свидетел на военни действия в непосредствена близост до столицата – явление, което досега беше почти немислимо.

Противовъздушната отбрана на Москва: готовност и пропуски

Руските Въздушно-космически сили [ВКС] играят ключова роля в защитата на въздушното пространство над Москва, считано за един от най-строго охраняваните региони в страната. Системите за противовъздушна отбрана, включително зенитно-ракетни комплекси като С-400 и „Панцир-С“, са разположени на множество нива около столицата, за да предотвратят вражески нахлувания.

This $14 million Pantsir air defense system covers the air space above Defence Minister Shoigu and his deputy Ivanov's private palaces in Novaya Riga next to Rublevka right outside Moscow. pic.twitter.com/94d4XDzlM1 — Igor Sushko (@igorsushko) May 30, 2023

Инцидентът от 18 юли 2025 г., при който изтребител е изпратен да прехване дрон , обаче разкрива, че дори тези усъвършенствани системи може да се затруднят да противодействат на малки, нисколетящи и пъргави цели като дронове камикадзе .Резервни части за изтребители

Решението за разполагане на изтребител предполага, че ВКС са прибягнали до извънредна мярка, вероятно поради неспособността на наземните системи да неутрализират заплахата навреме или необходимостта от бърза реакция в близост до критична инфраструктура.

Този инцидент вероятно ще доведе до преоценка на протоколите за сигурност на въздушното пространство на Москва. Досега фокусът на отбраната беше върху противодействието на конвенционални заплахи като самолети или балистични ракети, но нарастващото използване на дронове в Украйна налага адаптация. Русия може да засили мерките за електронно заглушаване или да интегрира нови технологии за откриване и неутрализиране на малки безпилотни летателни апарати.

Инцидентът подчертава и необходимостта от по-добра координация между наземните системи и изтребителите за смекчаване на рисковете в гъсто населените райони. Подобни събития биха могли да ускорят инвестициите в специализирани системи за борба с дронове и да предизвикат преоценка на готовността на ВКС да реагира бързо на неочаквани заплахи близо до столицата.