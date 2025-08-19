Ушаков за разговора между Тръмп и Путин: Беше откровен и конструктивен

Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, който продължи около 40 минути. Американският лидер го информира за приключените преговори с Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави, съобщи на брифинг помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

По думите на Ушаков разговорът между президентите на Руската федерация и Съединените щати е бил откровен и конструктивен.

Руският президент за пореден път е отбелязал значението на личните усилия на Тръмп за намиране на решения, водещи до дългосрочно уреждане на Украйна.

Обсъдена е била и срещата, която се проведе в Аляска:

„Нашият президент топло благодари на американския си колега за гостоприемството, добрата организация на срещата на върха в Аляска и постигнатия по време на срещата напредък към мирно разрешаване на украинската криза", обясни Ушаков.

Путин и Тръмп са изразили подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Руската федерация и Украйна:

„Обсъдена беше идеята, че би било необходимо да се проучи възможността за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна, т.е. на онези представители, които участват в гореспоменатите преки преговори", каза Ушаков.

Лидерите на страните „се съгласиха да продължат да поддържат тесен контакт помежду си по украинските и други належащи въпроси от международния и двустранния дневен ред“.