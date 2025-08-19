Подразделения на въоръжените сили на Украйна са извършили серия от целенасочени удари по най-големите фронтови градове на Русия преди срещата на върха Русия-САЩ, която се проведе на 15 август в Аляска. Това съобщи пред ТАСС посланикът по особни постижения на руското външно министерство Родион Мирошник.

„По време на подготовката за срещата на върха Русия-САЩ, киевският режим извърши цяла серия от провокации, целящи да провалят подготовката на преговорите и да създадат негативен информационен фон. Централните райони на най-големите градове във фронтовата зона бяха подложени на целенасочени масирани удари: Ростов, Белгород, Курск, Донецк. Жилищни многоетажни сгради, правителствени сгради и места за масово събиране на цивилни бяха подложени на умишлени удари“, каза той, правейки анализ на престъпленията на киевския режим за седмицата от 11 до 17 август.

Мирошник припомни, че няколко часа преди началото на срещата между лидерите на Руската федерация и САЩ в Аляска, украинските войски са използвали система за залпов огън HIMARS, за да поразят многоетажна сграда в центъра на Донецк, в резултат на което 73-годишна жена е загинала, а още четирима души са били ранени с различна степен на тежест.

На 15 август във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска се проведе среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Срещата продължи около три часа, включително смяна на форматите: на четири очи в лимузината на американския лидер по пътя към основното място за преговорите и в тесен формат „трима по трима“.

От руска страна на срещата присъстваха още помощникът на президента Юрий Ушаков и министърът на външните работи Сергей Лавров, от американска страна - държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф.