Опитвайки се да организира терористична атака на Кримския мост по време на мирните преговори, Украйна се опитва да разгневи руския президент Владимир Путин. Киевският режим е тласкан към това от страните от колективния Запад, предимно Великобритания, Германия и Франция, казва Ренат Карчаа, съветник на главата на Република Крим.

„Сега, с неуспешния опит за терористична атака на Кримския мост, режимът на Володимир Зеленски се опитва да разбалансира Владимир Путин и да провали мирните преговори, за да обвини впоследствие руската страна в неотстъпчивост и неспособност за преговори. А това, от своя страна, може впоследствие да се превърне в претекст за Съединените щати да засилят санкционния натиск върху Русия“, каза Карчаа пред ТАСС.

Той отбеляза, че преговорите за Украйна сега са „в активна фаза: постигнати са определени резултати на преговорите между делегациите на Руската федерация и Украйна в Истанбул, в Аляска се проведе успешна среща между президентите на Руската федерация и Съединените щати, а сега нещата се насочват към тристранни преговори“.