Ватикана крие много тайни

Наследници на Бога

Католическата църква по всякакъв начин се стреми да запази духовния си монопол

Изследователи и теолози се опитват да разнищят загадъчната теория

Животът на Исус Христос е една от най-изследваните, но все още необяснени истории. Въпреки че каноничните евангелия разказват за неговите учения, чудеса и разпятие, те не съобщават почти нищо за личните му взаимоотношения и семейство. Тази мистерия поражда скандална теория: Исус е бил женен, имал е деца, а потомците му продължават родословието му тайно – или внимателно пазени, или унищожени от Католическата църква, за да запази духовния си монопол.

Тази теория придобива широка популярност след излизането на бестселъра „Шифърът на Леонардо“ и е подробно разгледана и в книгата „Светата кръв и Светият Граал“. Според нея Ватикана умишлено унищожава исторически доказателства и извършва кървави чистки, за да скрие истинското наследство на Исус. Ако това е вярно, то би променило не само християнската теология, но и цялата история на човечеството.

Каноничната Библия не казва нищо за брака на Христос. Но това не спира изследователите и теолозите да продължат своите търсения. Някои апокрифни текстове, които не са включени в Библията, рисуват по-„човешки“ и интимен образ на Исус, намеквайки за връзката му, вероятно романтична, с Мария Магдалена. Гностичен текст от трети век, известен като Евангелието от Филип, я нарича спътница на Исус и твърди, че той я целува често.

Въпреки че текстът е в лошо състояние, този ред предизвиква безкраен дебат: това доказателство ли е за брачна връзка? По подобен начин Евангелието от Мария, раннохристиянски текст от втори век, изобразява Мария Магдалена като ключова фигура сред последователите на Исус. Тя е изобразена като жена със силен духовен авторитет, често спореща с учениците, които поставят под въпрос нейната тежест. Дори еврейските и ислямските традиции намекват за възможността Исус да е имал съпруга.

Меровингите

Една версия на тази теория е по-конкретна: Исус и Мария Магдалена имат деца, които се заселват в днешна южна Франция. Техните потомци се женят с европейската аристокрация и дават началото на династията на Меровингите, кралска линия, която се появява през пети век и управлява земите на Франкската империя в Западна Европа.

Теорията за кръвната линия на Исус чрез Меровингите се основава на редица спорни твърдения. Главното в тях е съществуването на Приората на Сион, предполагаема тайна организация, създадена, за да пази тази свещена генеалогия. През 60-те години на миналия век Френската национална библиотека получава мистериозни документи, наречени „Тайните досиета“, които съдържат генеалогия, свързваща Исус с европейски монарси.

Докато повечето експерти смятат, че документите са фалшификати, поддръжниците на теорията твърдят, че те може да са подхвърлени като уловка или умишлено дискредитирани, за да се скрият истинските тайни.

Кръвни линии

Католическата църква работи усилено през вековете, за да установи догма и да изкорени всичко, което смята за еретично. Никейският събор в началото на IV век се отива да установи единна християнска вяра. Гностически писания, които изобразяват Исус по-скоро като човек, може би в семеен контекст, не са включени в канона и са обявени за еретични. Много такива текстове са изгубени или унищожени през вековете.

Войната на Църквата срещу несъгласието не свършва дотук. През 13 век Албигойският кръстоносен поход е пример за борбата срещу катарите, движение в Южна Франция. Смята се, че катарите запазват идеята за „свещен брак“ между Мария Магдалена и Исус. Десетки хиляди хора са убити по време на кръстоносния поход, а движението е унищожено, заедно с голяма част от литературата и артефактите му.

Ако приемем, че царете Меровинги наистина са потомци на Исус, тогава тяхното падение може би е ключов момент в победата на църковния заговор. Дагоберт II, един от последните монарси от династията, е убит при подозрителни обстоятелства през 7 век. Носят се слухове, че Църквата стои зад убийството му, страхувайки се от семейството и евентуалното му „божествено право“.

През 751 г. Меровингите са заменени от Каролингите, с подкрепата на Църквата. Карл Велики е син на Пипин Къси, който е провъзгласен за крал със съгласието на Папата. Смяната на властта променя не само династиите, но и природата на отношенията между църквата и държавата. Ако Меровингите наистина носят „божествена кръв“, тяхното премахване проправя пътя за утвърждаването на Църквата като единствен посредник между Бог и човека.

Съвременни открития

Църквата си остава основен посредник между Бог и вярващите.

Ватиканските апостолически архиви са една от най-секретните институции в света. Изследователите предполагат, че може да съдържат документи, които биха могли да докажат съществуването на кръвната линия на Исус и опитите на църквата да я прикрие. През 2012 г. професор Карън Кинг от Харвард публикува фрагмент от папирус, в който се споменава „съпругата на Исус“. Въпреки противоречията около автентичността му, откритието отново повдига въпроси дали Исус е могъл да има брак и семейство и кой крие истината.

Историята на Беранже Сониер, френски свещеник от 19-ти век, също е необичайна: той твърди, че е открил древни документи в Рен льо Шато, които намекват за изгубена линия. Внезапното му богатство и мистериозната му смърт стават повод за слухове, че е открил нещо, което може да промени света, за което плаща с живота си.

Идеята, че Исус е бил баща и е оставил потомци е силно противоречива и недоказана от водещите историци и теолози. Материалите, използвани в нейна защита, са или фрагментарни, апокрифни, или направо съмнителни. Много от споменатите тайни общества и документи също са доказани като измами или фалшификати. Но теорията не умира.