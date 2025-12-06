Младите от протеста дойдоха дюшеш на политиците, комсомолската дейност започна

Още по темата: Gen Z не е политическа реалност като единен субект 06.12.2025 11:00

Не ми говорете от името на младите.

В последните дни всички се сетиха, че имало поколение, което се зове Gen Z.

Те се сетиха не за друго, а защото това поколение реши да напомни за себе си и излезе, нечакано от никого, на протести в цялата страна.

Това поколение израсна някак ненадейно. Някак покрай очите ни.

Докато ние спорехме за и против кърменето в МОЛ, за и против гей браковете, за и против вероучението в училище, за и против изучаването на "скверни' книги като "декамерон", това поколение израсна, говорейки английски по-добре от български. Знаейки как да направи схема на атомна бомба с помощта на изкуствения интелект.

Това поколение е дълбоко непонятно за нас. За това ние срамежливо не му обръщахме внимание. Или, ако му обръщахме, викахме - "тия, младите за нищо не стават". Така, както предишните поколения викаха за нас...

От една седмица обаче имаме новина. Политиците изведнъж се усетиха, че няма как да продължават да разчитат на твърдите си ядра.

Дали това ще са истеричните потребители на соя от ППДБ. Дали ще са плоскоземците от Предървяне и Възбуждане. Дали ще са някакви други - политиците сами се вкараха в капана да останат само на твърди ядра.

И появата на младите дойде на същите тия политици, така да се каже "дюшеш". И се започна комсомолската дейност:

- Асен Василев пее заедно с варненската група "Пица"

- внасят се вотове начело с младежи

- пускат се популярни тик-токъри и ютюбъри по митингите

- другите партии и те започнаха да обясняват, че са в услуга на младите

Сега...

Сигурно ще ме наречете "вечно мрънкащ чичак", но тук идва резонния въпрос. Ето го... Ей, нещастници от парламента! Кой ви дава право да говорите от името на младите?

Имам няколко питания:

1. Какво точно направихте за младите в последните години? Нощем ченгета обикалят и го джобят за 0,0000001 грам марихуана, защото вие сте направили такива закони, щото третирате случайно дръпналия веднъж и дилъра по един и същи начин?

2. Обвинихте младите за катастрофите у нас и направихте ебати и рестриктивните закони. Без да отчетете, че не точно младите, а комплексарите са виновни за катастрофите.

3. Оставихте малките градове без култура. Без нищо, освен чалготеки. Така създадохте отлична среда за скопено и малоумно поколение. Възпитано от любимите Кондьо, Амед и Салвадор...ъъъ...Борис Дали.

4. Създадохте държава, в която образования го духа за сметка на правилния човек на нашите хора. Кариера се прави, ама от едни-лесно, а от други - трудно.

5. Създадохте ли добра база в училищата? Създадохте ли добра образователна система? Или поверихте на ваши близки писането на учебници, че да изкарат някой лев от нелепите си полюции?

6. Създадохте ли добри икономически условия извън София? Или там, ако не си от ГЕРБ и ДПС -НН и БСП, нямаш никакви шансове? Щото в проинцията, батенце, това са определящите фактори.

7. Гаврихте ли се дълги години с учителите на децата ни? Давахте ли им по 500 лева заплати, докато се оказа, че около 2017 година 85 процента от тях са в пенсионна и предпенсионна възраст?

Имам и конкретни питания към тия, които преди няколко дни ходиха да пеят с група "Пица". Знаете ли, уважаеми Асене и Найо, че тая група съществува от сигурно над 20 години? И ако да, къде са ви стратегиите за младежките субкултури и контракултури? И не ми отговаряйте, че вие сте имали управление, но не ви е стигнало време, защото, когато имахте, ни трапосахте Наско.

Ако отговорът ви е "НАСКО", просто си мълчете и се скрийте някъде.

На финала нещо лично.

От 9 години се боря в рамките на Столична програма "Култура" да направим грантова програма за младите. Защото от направеното досега такива глупости сте натворили, че например в програма "Дебюти” на НФК ако не сте с висше образование в областта, няма да получите финансиране. Демек - дебютант сте на около 25 години, но, ако “Queen” се съберат, няма да получат пари за дебют, щото не са завършили НМА и АМТИ.

Та от 9 шибани години ми казвате - "ние да не сме детска градина", когато заговоря за младите.

Това ви е идеята за това поколение. За това плюя на вас. И плюя на отвратителната ви мисъл - "я, тия дойдоха, дай да ги поизпържим малко през тик ток и ще спечелим изборите".

Вие избори можете и да спечелите. В политиката всяко средство е позволено - моралът ви е мек като банката кадри на ППДБ. Само че, бумъри от политическите организации, да ми говорите от името на младите - сори, ама тая нема да стане. Вместо това се замислете защо я докарахте дотук - да се радвате на бунта на младото поколение и да се опитвате да го яхнете.

Защото през 2020 предишните млади ги биха ченгетата на площада. Аз бях там тогава.

В резултат на това...Стоян Михалев и Лорер станаха депутати, а вие направихте сглобка с ГЕРБ и ползвахте подкрепата на Делян Чорбаджи. Някой някога беше казал - "най-големия проблем на младото поколение е, че ние не се числим вече към него". Младите ни викат "бумъри", а това, което правим наричат "криндж".

Но ако вие смятате, че това поколение ще го спечелите през няколко акции на Найо, имате много здраве. И спрете да говорите от името на хора, които не разбирате! Че вече 30 години слушам как един говори от името на бог, друг - от името на народа, а сега трябва да гледам генерал Наско да говори от името на младите, които отлюспиха преди 2 години на една конференция на ДСБ...

Айде, сиктир!