22 години след трагедията с убитите в Ирак български военни - научихме ли си урока

Европа в този си вид е дом на смъртта

Преди 22 години петима българи бяха убити във война, предизвикана от лъжата на британския премиер Тони Блеър, че в Ирак има химическо оръжие.

Никой не му потърси сметка и никой не го осъди.

Ковчезите, смъртта на нашите момчета (и на още хиляди) остана в душите на близките, а ние не си научихме урока.

Европа в този си вид е дом на смъртта. Ирак, Либия, Сирия... Украйна... и MI6.

Когато ковчезите с нашите момчета пристигнаха на летище София ги посрещна президентът Георги Първанов. С цялото достойнство и отговорност в онзи печален за цяла България момент.

Тогава виновниците, които вкараха България във войната в Ирак се изпокриха като мишки.

"Труд news" припомня, че на 27 декември 2003 година малко преди обед камион-цистерна се взривява близо до оградата на база „Индия” в Кербала, където се помещава щабът на българския батальон. Ръцете на шофьора-атентатор са били завързани за волана, така че машината да не може да спре, дори след като военните откриват стрелба. Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач.

Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак „За вярна служба под знамената“ I степен.

Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена. От първата година до днес военните поделения, част от които бяха загиналите, участват в поклонения пред паметта на своите колеги и по родните им места.