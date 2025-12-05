Бойко Борисов: Мантрата „Борисов-Пеевски“ трябва да изчезне

Депутатите да работят по празниците, за да приемат план-сметката на държавата, обеща бившият премиер

Прави тест с комисията “Сорос”

Мантрата “Борисов - Пеевски” трябва да изчезне, заяви Бойко Борисов в парламента и съобщи, че ще направи “тест”, за да провери дали двамата с лидера на ДПС-НН работят заедно. Тестът е внасянето на предложение от ГЕРБ за закриване на комисията “Сорос”. По думите на Борисов партията му вече е събрала нужните подписи за внасяне на искане за закриване на комисията. “Сега ако иска да подкрепи правителството, ще видим на гласуването”, каза Борисов по адрес на Пеевски.

Комисията “Сорос” беше създадена по инициатива на Пеевски на 5 ноември с гласуването на мнозинство, което бе осигурено от отсъствието на депутати от ПП-ДБ. ГЕРБ не го подкрепиха, но предложението мина с гласовете на “Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ, “Величие” и независими депутати. Всички досегашни заседания на комисията са се провалили заради липса на кворум.

Относно бюджета за следващата година лидерът на ГЕРБ заяви, че се надява той да бъде внесен в парламента в началото на следваща седмица. По думите му парламентът ще работи и в почивните дни, за да бъде наваксано времето и до Нова година да се приеме новата финансова рамка. Приоритетите на ГЕРБ при изготвянето на новия бюджет за страната Борисов изброи във видео в Tik Tok. “Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ са отпадането на данък “дивидент”, осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати. В социалната сфера - 10% увеличение за всички българи, както пенсиите, така и майчинството и всички останали договорености, които се надявам тристранката да одобри - синдикати, бизнес и правителство, и следващия вторник да бъде внесен бюджетът”, каза той.

За протестите пред дома му, организирани от симпатизанти на “Величие” в четвъртък вечерта, Борисов коментира, че са платена провокация и че подобни прояви ще има и срещу другите партии, които мълчат.