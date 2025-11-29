„Лигли и лигльовци“ срещу демокрацията: Кой хвърля София в хаос?

За демокрацията умираха хора. Други бяха хвърлени в затвори и лагери. Ще кажа на лиглите и лигльовците - поне за паметта на тези хора мислете. България е парламентарна република. България е член на Европейския съюз. България е член на НАТО. България никога не е била толкова свободна. Това пише във фейсбук Константин Мишев.

Ето пълния текст на публикацията му:

Хора, разберете. Улиците (поне повечето) са двупосочни. Какво искате?

Едните да пуснат по улици и молове своята тълпа, а другите да изправят срещу тази тълпа контратълпа? Да се превърне столицата в битка между фенове (ултраси) на едните, и на другите?

МОЯТА ТЪЛПА Е ПО-СИЛНА ОТ ТВОЯТА ТЪЛПА!

Това ли искате?

И отново... и не за последен път бих искал да кажа... за демокрацията умираха хора. Други бяха хвърлени в затвори и лагери. Ще кажа на лиглите и лигльовците - поне за паметта на тези хора мислете. България е парламентарна република. България е член на Европейския съюз. България е член на НАТО. България никога не е била толкова свободна.

И да, не друг, а бащата на съвременния американски консерватизъм Бари Голдуотър беше казал: "Напомням ви, че екстремизмът в защитата на свободата не е порок!"

Но какви свободи ви бяха отнети? Правото на сдружаване? Не, вие имате партии и до неотдавна управлявахте България. Свободата на словото? Ами вие контролирате националните телевизии?

Какво? Какви свободи ви бяха отнети?

Дори, драги лигли и лигльовци, имате право да се напивате с бира в Триъгълника на властта. И аз защитавам това ваше право. Против съм нещо друго. Против съм опитите ви да хвърлите България в хаос на прага на ЕВРОЗОНАТА. Защото това явно е вашата цел... заедно с президента и проруските партии.

Толкова за улицата, пълна с уж "бюджетари".

Спирам...