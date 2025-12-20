Победа за Белгия, загуба на Мерц и Урсула

Унгария, Чехия и Словакия също извоюваха титанична победа като просто няма да участват в общия заем

Украйна ще получи заем за нуждите си до около началото на 2027 на стойност около 90 млрд. евро. Той ще се тегли взаимно, с участието на 24 от 27-те държави. България би трябвало да участва. Още няма документ, но навсякъде пише за 24 държави без Унгария, Чехия и Словакия, така че можем да предположим, че ние сме вътре.

Общо взето пирова победа за Съвета - някакво решение има, заем има, но оригиналната визия за заема с руските активи потъна. Белгия извоюва огромна победа като просто не позволи да пипнат активите на нейната територия. Унгария, Чехия и Словакия също извоюваха титанична победа като просто няма да участват в общия заем. Европа на две скорости е официализирана - вече който иска участва, който не иска, остава отстрани.

Крайната сметка е, че Украйна все пак ще получи нужните пари, но Мерц и Урсула претърпяха критична загуба. Месеци наред Мерц обясняваше как изземане на руските активи е единственото решение и ако не се случи, ЕС ще спре да функционира (негови думи) на глобалната сцена. Той беше твърдо против общия заем и като цяло тази опция е силно непопулярна в Германия, където доверието му и без това не е високо.

Урсула... е то какво да говорим, провал на Урсула тия дни е горе-долу нормата. Дори докато се проваляха с руските активи, тя се провали и с търговската сделка с Южна Америка, която беше отложена след протестите. Друга нейна политика, която пак пропада.

Сега Мерц и колеги се опитват да го представят като някаква победа, но има толкова много въпросителни. За тези 90 милиарда идеята е да се изплатят от евентуални репарации, които Украйна ще получи от руските активи. Тоест, ако Украйна спечели или ако се измисли как да се изземат руските активи. Само дето вместо да има тогава пари за реконструкция на Украйна, тя ще трябва да ги даде на ЕС.

Абсолютна каша, макар и с резултат. За подкрепящите Украйна и украинците предполагам, че е по-добре от нищо, защото имаше реална възможност всичко да отиде на кино след блок от Белгия за активите и блок от Унгария за заема.