Руски войски унищожиха до 40 войници и 100 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, както и 16 товарни превозни средства в Донецката народна република (ДНР) с удар от оперативно-тактическата ракетна система „Искандер-М“. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Тази нощ руски оператор на разузнавателен дрон в района на населено място Иверское на територията на Донецката народна република идентифицира място, където противникът разполага украински далекобойни дронове. Решението за нанасяне на ракетен удар по координатите на целта е взето незабавно. В резултат на ракетния удар украинските националисти загубиха до 40 военнослужещи и технически персонал убит и ранен. Унищожени са до 100 безпилотни летателни апарата с голям обсег от типа УД-22 и Паляница, както и 16 единици товарни превозни средства, използвани за транспортирането им“, съобщи руското военно ведомство.