Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече думите на френския президент Еманюел Макрон, че руският президент Владимир Путин не иска мир, "низки лъжи“, предават руски медии.

"Каква долна лъжа! Седем години Русия предлага мирно уреждане на вътрешната украинска криза в рамките на Минските споразумения! Френски политици и държавни служители от своя страна тласнаха украинските наемници да провеждат "майдани“, да извършват държавни преврати и други стъпки, които подкопават сигурността и мира“, отбелязва дипломатът в Telegram канал, коментирайки изявленията на френския лидер в интервю за Le Figaro.

Захарова оправи и критики, че Париж не е направил нищо за изпълнението на Минските мирни споразумения.

"Нещо повече, бившият френски президент (Франсоа) Оланд в интервю за вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung през март 2023 г. дори заяви, че "времето, дадено на Украйна от Минските споразумения, ѝ е позволило да повиши бойната си готовност“, продължава Захарова. "Всъщност, тези, които внушаваха на Банкова идеята за "победа на бойното поле“ в продължение на няколко години, знаейки много добре, че това е невъзможно, доставяха оръжия на киевския режим за извършване на терористични атаки, лъгаха и корумпираха украинците с фалшиви обещания. Сред тях, на първо място, е самият Макрон,“ обобщава говорителят на руското външно министерство.