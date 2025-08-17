ВСУ удариха един от най-големите жп възли в Южна Русия (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха миналата нощ един от най-големите железопътни възли на Югоизточната железница - гара Лиски, на 115 километра от областния център Воронеж.

Както съобщи губернаторът Александър Гусев, в резултат на удара по гарата, чието име той не разкри, железопътен техник е пострадал и е откаран в болница. „В резултат на падане на отломки от дрон е повреден електропровод на жп гарата, а движението на няколко влака е забавено. Аварийните служби се готвят да започнат възстановяване на електропровода“, написа той в Telegram.

Федералната пътническа компания (ФПК) потвърди удара върху гара Лиски и уточни, че поради това са забавени 14 влака, включително от Москва до курорти в южната част на Русия, както и по маршрутите Воркута-Новоросийск, Сухум-Санкт Петербург, Барнаул-Адлер и други. „Времето за закъснение е до 2,5 часа“, уточни компанията.

Местни жители са чули най-малко десет експлозии над Лиски, Воронеж, Острогожск и други населени места. Според непотвърдени съобщения , на гара Лиски е избухнал пожар.

Кметът на Воронеж Сергей Петрин от своя страна написа, че в града са повредени три апартамента и 11 автомобила.

Железопътният възел в Лиски се намира на пресечната точка на маршрутите Москва-Ростов на Дон и Харков-Нижни Новгород, което го прави важен транзитен пункт за пътнически и товарни влакове.