Путин след срещата с Тръмп: Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен това ни доближава до необходимите решения

Руският президент Владимир Путин е обсъдил причините за кризата в Украйна с американския лидер Доналд Тръмп.

„Разбира се, имахме възможността да говорим за генезиса, за причините за тази криза. Именно елиминирането на тези коренни причини трябва да е в основата на уреждането“, каза Путин на среща с ръководството на президентската администрация, правителството, Държавната дума, министерствата и ведомствата след руско-американските преговори.

Той нарече посещението си в Аляска навременно и полезно.

"Русия уважава позицията на ръководството на САЩ относно необходимостта от бързо прекратяване на военните действия в Украйна", каза още руският президент. „Ние, разбира се, уважаваме позицията на американската администрация, която вижда необходимостта от бързо прекратяване на военните действия. Е, ние също бихме искали това и бихме искали да преминем към решаване на всички въпроси по мирен път."

По думите му разговорите между Русия-САЩ в Аляска са били съдържателни и са доближили страните до необходимите решения.

„Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен това ни доближава до необходимите решения“, каза държавният глава. „Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, отбеляза Путин, подчертавайки, че „имаше възможност спокойно и подробно да изложим още веднъж“ руската позиция.

Путин обеща да разкаже всичко подробно на участниците в срещата и да отговори на въпроси, ако има такива. След това срещата в Кремъл продължи при закрити врати.