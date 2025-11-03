Максим Орешкин: Русия не се интересува от решенията на ЕС

Русия не обръща внимание на действията на Европейския съюз, свързани със забраната за внос на руски енергийни ресурси, а се концентрира върху развитието на пазарите. Това заяви заместник-ръководителят на президентската администрация Максим Орешкин по време на енергийния форум ADIPEC в Абу Даби, съобщават руски медии.

„Това, което прави Европа, е проблем за самата Европа. Ние вече видяхме последствията от нейните решения през последните години. От своя страна, Русия не гледа какво решава Европа – ние се интересуваме от посоката, в която се развиват глобалните пазари“, подчерта Орешкин.

По думите му, центърът на икономическия растеж в света вече се измества далеч от Европа – към Източна и Южна Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. Именно тези региони ще бъдат двигателите на глобалната икономика през следващите десетилетия, смята руският представител.

Той посочи, че Москва ще продължи да развива търговските си връзки с тези страни и да диверсифицира износа си, за да компенсира ограниченията, наложени от Европейския съюз върху руския газ и петрол.