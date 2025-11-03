МО на Русия: Обкръжените украински войски при Купянск започнаха да се предават

Украинските военни, обкръжени в Купянск, започнаха да се предават поради критичното положение на силите на Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от руски медии.

„Украинските военнослужещи продължават да се предават на подразделенията на групировката „Запад“, участващи в операцията по унищожаване на обкръжените формирования на ВСУ в района на Купянск, Харковска област“, се казва в публикацията.

Един от пленените, военнослужещият от 14-та отделна механизирана бригада Роман Крутко, призна, че той и колегите му са решили да се предадат, тъй като това е бил единственият шанс за оцеляване в безизходната ситуация, в която са се оказали. Според Крутко украинските войници са били в тежко състояние и са лишени от нормално снабдяване.

„Нямаше останали провизии… Всички мостове през реката вече бяха под ваш контрол. Не бяхме яли както трябва от няколко дни и не бяхме спали, тъй като вашите войници вече бяха из целия град… Радиостанциите ни изчезнаха, боеприпасите и провизиите ни свършиха. И тогава решихме да се предадем“, казва плененият украински войник.

На 26 октомври началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че групировката „Запад“ е овладяла преминаването през река Оскол и е обкръжила Купянск, където се намират около пет хиляди украински войници. Опитите им да се измъкнат от обкръжението са пресечени, като руската страна призовава ВСУ да се предадат.