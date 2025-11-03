Взривове и пожар: Украйна удари рафинерията „Саратов“ в Русия

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че в нощта на 3 ноември части на Силите за отбрана са извършили удар по нефтопреработвателната рафинерия „Саратов“ в Саратовска област, предава „Украинская правда“.

По данни на украинските военни, в района на комплекса ЕЛОУ АВТ-6 е регистриран взрив и пожар. Рафинерията „Саратов“ е една от най-старите в Русия и към 2023 г. има капацитет за преработка на 4,8 милиона тона нефтопродукти. Обектът е частично ангажиран със задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили.

Освен това, украинските сили са ударили логистични съоръжения на руската армия в Луганска област – конкретно склад в село Роскошное и мобилен склад за горива и смазочни материали в Свердловск.

„Силите за отбрана последователно прилагат серия от мерки за унищожаване на критични елементи от военно-индустриалната база на терористичната държава, за да я лишат от възможността да продължи агресията си“, посочват от Генералния щаб.

Руски обществени групи потвърдиха, че дронове са атакували рафинерията в Саратов, а местни жители съобщават за експлозии в района.