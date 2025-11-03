Русия отговори на Киев: Удари военни обекти с ракети „Кинжал“

В нощта срещу понеделник руските въоръжени сили са извършили мащабни удари по ключови военни и промишлени обекти в Украйна. Сред използваните оръжия са високоточни наземни и въздушни системи, включително хиперзвуковите ракети „Кинжал“ и ударни дронове, съобщава руското Министерство на отбраната, цитирано от руски медии.

В изявление на ведомството се посочва, че ударите са насочени срещу предприятия от военно-промишления комплекс, украински газови и енергийни съоръжения, инфраструктура на военни летища и ремонтни центрове за оръжие и военна техника на украинските въоръжени сили. Според Министерството всички определени цели са поразени.

Операцията е мотивирана като отговор на „терористичните атаки на Украйна срещу цивилни обекти в Русия“. Уточнява се, че руските сили са използвали високоточни оръжия с голям обсег, както наземно, така и въздушно базирани, за да гарантират ефективността на ударите.