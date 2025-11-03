Ако си за България, това не е въобще интересно

Неделя е, на бебето му излиза пореден зъб, грам не се спи и разбираемо ме избива на хейт. Имам чувството, че с този Хелоуин тази година завършваме трансформацията ни като общество в хейтър култура. Дни наред прекарахме да се разправяме по социални мрежи и маси колко лош бил Хелоуин (или колко добър). Покрай това по-скоро забравихме за Деня на народните будители.

Нека бъдем честни - не е сякаш някой (освен може би децата) го интересува Хелоуин. Превърна се в ритуал за прочистване от МРЪСНА българска ганьовщина. Показност от тип „вижте ме, аз съм космполитен, повече съм от другите, чорапите ми не миришат, шкембе не ям и приятелите ми са „гайс“, а не „пичове“.

Междувременно Денят на будителите стана ден на Хелоуин-хейта. Досега го забелязвахме и отминавахме, ама пък тази година беше специално - даде възможност да хейтиш тоя мръсен Хелоуин. Не видях кой знае колко коментара, които навлизат в същността на празника, ама всеки „ТУК НЕ Е ХЕЛОУИН“ получаваше хиляди одобрителни отговори „браво, бой по тия западни извращения!“.

Иначе няма лошо да се бориш срещу чуждото. Да пребъде българския непобедим шовинизъм, само дето това дори не е някаква борба, а просто новата култура. Нуждата да оплюеш нещо, да си против нещо, да вземеш някаква страна. В това отношение радващите се на Хелоуин, за да оплюят българското и ползващите българското да оплюят Хелоуин не се различават много-много.

Забелязал съм я и в други моменти. Като дойде юли почваме да се определяме на прайд ли ходим или на шествието на семейството. Като се спомене Русия или Украйна някъде настървени скачаме на коментарната секция да се трепем кой за кого бил. Ако си за България, това не е въобще интересно. Най-много да отнесеш някоя псувня, че разваляш играта.

Да бе, ама аз може би си мислите, че я превъртам тая игра като хейтя хейта. Само дето отказвам да я играя.